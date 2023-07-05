Россияне более 80 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, погибли двое и ранен один мирный житель – ОВА

За сутки враг выпустил по региону 465 снарядов Фото: ЕРА

Враг выпустил по региону 465 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации, 27 из них – по областному центру.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; школу в селе Велетенское; здание объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе", – отметил глава ОВА.

В результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения.