Россияне более 80 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, погибли двое и ранен один мирный житель – ОВА

Враг выпустил по региону 465 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации, 27 из них – по областному центру.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; школу в селе Велетенское; здание объекта критической инфраструктуры в Херсонском районе", – отметил глава ОВА.
В результате обстрелов со стороны российских захватчиков погибли два мирных жителя, еще один человек получил ранения.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.