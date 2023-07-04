Оккупанты выпустили по Херсонской области 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА, ранены шесть человек – ОВА

Войска РФ выпустили 402 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА.

"По городу Херсон враг выпустил 35 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области", – говорится в сообщении.

В результате российской агрессии шесть жителей региона были ранены.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.