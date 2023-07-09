В Донецке из отряда "Шторм Z" сбежали зэки и рассказали, как оккупанты используют больницу в качестве щита – Gulagu.net

Один из них предоставил Gulagu.net доказательства расположения минометов ВС РФ в парковой зоне больницы, которые обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, прикрываясь больницей и больными, говорится в сообщении.

Проект отмечает, что точно так же оккупанты ранее действовали в районе Макеевки, где по этой же причине 4 июля снаряды попали в больницу.

"Справедливости ради важно отметить, что источник сообщил нам, что ВСУ стараются действовать аккуратно и пока попадания по больнице не было еще. Но минометы постоянно передвигают вокруг больницы, и раненые понимают, что рано или поздно прилетит и по ним", – говорится в сообщении.

Gulagu.net призвал военных, чьи подразделения сейчас используют больных и ГКБ-14 в качестве живого щита, остановиться.

"Это не ваша война! Такими подлыми методами ничего не добьетесь. Отойдите от больницы, а лучше – вообще возвращайтесь домой! Там скоро картошку копать надо будет и помогать жене и родителям", – говорится в сообщении.