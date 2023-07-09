В Донецке из отряда "Шторм Z" сбежали зэки и рассказали, как оккупанты используют больницу в качестве щита – Gulagu.net

Один из них предоставил Gulagu.net доказательства расположения минометов ВС РФ в парковой зоне больницы, которые обстреливали позиции Вооруженных сил Украины, прикрываясь больницей и больными, говорится в сообщении.
Проект отмечает, что точно так же оккупанты ранее действовали в районе Макеевки, где по этой же причине 4 июля снаряды попали в больницу.
"Справедливости ради важно отметить, что источник сообщил нам, что ВСУ стараются действовать аккуратно и пока попадания по больнице не было еще. Но минометы постоянно передвигают вокруг больницы, и раненые понимают, что рано или поздно прилетит и по ним", – говорится в сообщении.
Gulagu.net призвал военных, чьи подразделения сейчас используют больных и ГКБ-14 в качестве живого щита, остановиться.
"Это не ваша война! Такими подлыми методами ничего не добьетесь. Отойдите от больницы, а лучше – вообще возвращайтесь домой! Там скоро картошку копать надо будет и помогать жене и родителям", – говорится в сообщении.
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей страны, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях.
Оккупанты нередко используют мирных жителей на захваченных территориях в качестве "живого щита". Так, 6 июля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты используют детские учреждения во временно оккупированных населенных пунктах для размещения своих войск. 23 июня в Генштабе рассказали, что оккупанты размещают военных в домах мирных жителей в Кременной Луганской области.