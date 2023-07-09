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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ближайшее время мы увидим очередные "жесты доброй воли" на востоке и юге Украины – Резников

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Резников: Россияне в Украине научились убегать, сверкая пятками
Резников: Россияне в Украине научились убегать, сверкая пятками
Фото: EPA

Россияне использовали уже практически все козыри, пытаясь в войне победить Украину. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона 8 июля, видео опубликовал канал "Ми – Україна" в YouTube.

"Они использовали все средства полномасштабной конвенциональной войны – от флота и авиации до сухопутных компонентов. Они даже использовали тактику массированных ракетных обстрелов гражданского населения и попытки уничтожить нашу инфраструктуру, в первую очередь критическую и стратегическую. Им это все не удалось, Украина выстояла", – сказал он.

По словам Резникова, россияне, хоть им это и неприятно, привыкают к пониманию, что они уже не вторая армия мира.

"Цели "специальной военной операции" не достигнуты, Киев за три дня не пал, Украина за три недели не пала, а наоборот, они научились убегать, сверкая пятками. И мы видели так называемые "жесты доброй воли" на острове Змеиный, в Киевской, Черниговской, Сумской областях, Харьковской, на правом берегу Херсонской. И у меня есть надежда, что эти уроки они хорошо выучили и в ближайшее время мы увидим очередные "жесты доброй воли" на востоке и юге Украины", – сказал он.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Алексей Резников, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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