В ближайшее время мы увидим очередные "жесты доброй воли" на востоке и юге Украины – Резников

"Они использовали все средства полномасштабной конвенциональной войны – от флота и авиации до сухопутных компонентов. Они даже использовали тактику массированных ракетных обстрелов гражданского населения и попытки уничтожить нашу инфраструктуру, в первую очередь критическую и стратегическую. Им это все не удалось, Украина выстояла", – сказал он.

По словам Резникова, россияне, хоть им это и неприятно, привыкают к пониманию, что они уже не вторая армия мира.

"Цели "специальной военной операции" не достигнуты, Киев за три дня не пал, Украина за три недели не пала, а наоборот, они научились убегать, сверкая пятками. И мы видели так называемые "жесты доброй воли" на острове Змеиный, в Киевской, Черниговской, Сумской областях, Харьковской, на правом берегу Херсонской. И у меня есть надежда, что эти уроки они хорошо выучили и в ближайшее время мы увидим очередные "жесты доброй воли" на востоке и юге Украины", – сказал он.