В ближайшее время мы увидим очередные "жесты доброй воли" на востоке и юге Украины – Резников

"Они использовали все средства полномасштабной конвенциональной войны – от флота и авиации до сухопутных компонентов. Они даже использовали тактику массированных ракетных обстрелов гражданского населения и попытки уничтожить нашу инфраструктуру, в первую очередь критическую и стратегическую. Им это все не удалось, Украина выстояла", – сказал он.
По словам Резникова, россияне, хоть им это и неприятно, привыкают к пониманию, что они уже не вторая армия мира.
"Цели "специальной военной операции" не достигнуты, Киев за три дня не пал, Украина за три недели не пала, а наоборот, они научились убегать, сверкая пятками. И мы видели так называемые "жесты доброй воли" на острове Змеиный, в Киевской, Черниговской, Сумской областях, Харьковской, на правом берегу Херсонской. И у меня есть надежда, что эти уроки они хорошо выучили и в ближайшее время мы увидим очередные "жесты доброй воли" на востоке и юге Украины", – сказал он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.