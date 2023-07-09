Командование заставляет оккупантов возвращаться на позиции, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС – ОК "Юг"

На вопрос, насколько россиянам удается возвращаться на позиции, которые они занимали до подрыва Каховской ГЭС, Гуменюк ответила: "Частично удается. Там где вода отошла достаточно сильно они возвращаются, но эта работа для них затруднена своим же минированием, потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными рубежами".
По ее словам, присутствует и морально-психологический аспект, так как оккупантам более комфортно было на тех рубежах обороны, куда они были вынуждены отойти из-за затопления.
"Им понравилось там, где более укреплено и подальше от наших сил артиллерии. Поэтому возвращение на эти позиции происходит очень неохотно. Командованию приходится заталкивать туда личный состав, потому что они понимают, что идут в принципе за билетом в один конец", – рассказала Гуменюк.
Также по ее словам, там очень сложная гуманитарная ситуация.
"Они продолжают очень серьезно страдать от кишечных инфекций, и некоторые врачи диагностируют это как холеру", – добавила Гуменюк.
Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской.
В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
После подрыва российскими оккупантами дамбы на Каховской ГЭС повысилась минная опасность, сообщила Гуменюк. Мины срывало течением, они самопроизвольно взрывались в воде.
17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.
В водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей некоторые показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы, сообщили 19 июня в Минздраве. В Одесской и Николаевской областях санитарные службы нашли в воде возбудителей инфекционных болезней.
СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.