Командование заставляет оккупантов возвращаться на позиции, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС – ОК "Юг"

На вопрос, насколько россиянам удается возвращаться на позиции, которые они занимали до подрыва Каховской ГЭС, Гуменюк ответила: "Частично удается. Там где вода отошла достаточно сильно они возвращаются, но эта работа для них затруднена своим же минированием, потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными рубежами".

По ее словам, присутствует и морально-психологический аспект, так как оккупантам более комфортно было на тех рубежах обороны, куда они были вынуждены отойти из-за затопления.

"Им понравилось там, где более укреплено и подальше от наших сил артиллерии. Поэтому возвращение на эти позиции происходит очень неохотно. Командованию приходится заталкивать туда личный состав, потому что они понимают, что идут в принципе за билетом в один конец", – рассказала Гуменюк.

Также по ее словам, там очень сложная гуманитарная ситуация.

"Они продолжают очень серьезно страдать от кишечных инфекций, и некоторые врачи диагностируют это как холеру", – добавила Гуменюк.