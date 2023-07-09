ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командование заставляет оккупантов возвращаться на позиции, которые затопило после подрыва Каховской ГЭС – ОК "Юг"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины
Гуменюк рассказала о ситуации на юге Украины
Фото: armyinform.com.ua

Россияне с трудом возвращаются на позиции, которые они занимали до подрыва Каховской ГЭС, из-за своего же минирования. Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, который транслировал канал "Рада".

На вопрос, насколько россиянам удается возвращаться на позиции, которые они занимали до подрыва Каховской ГЭС, Гуменюк ответила: "Частично удается. Там где вода отошла достаточно сильно они возвращаются, но эта работа для них затруднена своим же минированием, потому что оно стало стихийным после того, как вода поработала с их минно-взрывными рубежами".

По ее словам, присутствует и морально-психологический аспект, так как оккупантам более комфортно было на тех рубежах обороны, куда они были вынуждены отойти из-за затопления.

"Им понравилось там, где более укреплено и подальше от наших сил артиллерии. Поэтому возвращение на эти позиции происходит очень неохотно. Командованию приходится заталкивать туда личный состав, потому что они понимают, что идут в принципе за билетом в один конец", – рассказала Гуменюк.

Также по ее словам, там очень сложная гуманитарная ситуация.

"Они продолжают очень серьезно страдать от кишечных инфекций, и некоторые врачи диагностируют это как холеру", – добавила Гуменюк.

Контекст:

Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

В Херсонской области была объявлена эвакуация. На оккупированной части региона, которая больше пострадала от наводнения, она провалена, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

После подрыва российскими оккупантами дамбы на Каховской ГЭС повысилась минная опасность, сообщила Гуменюк. Мины срывало течением, они самопроизвольно взрывались в воде.

17 июня стало известно, что российские оккупанты не пустили представителей ООН на затопленные территории левобережья Херсонской области.

В водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей некоторые показатели значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы, сообщили 19 июня в Минздраве. В Одесской и Николаевской областях санитарные службы нашли в воде возбудителей инфекционных болезней

СМИ идентифицировали оккупантов, которые удерживали Каховскую ГЭС в ночь подрыва.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: минирование, война России против Украины, Наталья Гуменюк, российские оккупанты, подрыв Каховской ГЭС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице
Дорофеева выписалась из дома, который строила вместе с бывшим мужем. Ранее Dantes говорил, что хочет оставить его певице
Галина ГРИШИНА
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото
Как сейчас выглядит 44-летняя Гайтана. Певица после продолжительной паузы показала свои новые фото
Галина ГРИШИНА
"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного
"Я вас нежно-нежно обнимаю, целую. Я люблю вас". Роговцева записала трогательное видео для Залужного
Галина ГРИШИНА
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Жена командира полка "Азов" Прокопенко отреагировала на новость о возвращении Редиса домой из Турции вместе с другими командирами
Галина ГРИШИНА
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
  В сеть выложили видео избиения Бритни Спирс охранником известного баскетболиста. Певица обратилась в полицию
Галина ГРИШИНА
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
"Неужели женятся? Или оформляют субсидию?" Дорофеева и Кацурин после слухов о свадьбе посетили киевский Центр предоставления услуг. Фото
Галина ГРИШИНА
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
"Победа за нами!" Козловский, которого месяц назад мобилизовали в Нацгвардию, показал новое видео с учений
Галина ГРИШИНА
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Залужному – 50. Восемь фактов о главкоме: читает Жадана, статуэтки с его изображением продают рядом с героями аниме, а одноклассники зовут Валерчиком
Галина ГРИШИНА
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
  "Настанет момент, когда из всех громкоговорителей вместо сирен зазвучит гимн Украины". Kozak System выпустила песню "Українське сонце". Видео
Галина ГРИШИНА
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
  Игнат о новой песне группы "ТІК" "Кацапи": Попросил что-нибудь подобное записать для Воздушных cил. Достойный контент. И без мата здесь никак
Галина ГРИШИНА
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Как ухаживать за пионами в июле. Эксперты рассказали, как правильно обрезать цветы и чем их удобрить
Галина ГРИШИНА
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Почему взрывается консервация. Названы главные причины
Галина ГРИШИНА
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Ступка, который совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения: Выходил ли я на сцену выпивши? Было 50 г коньяка. Но это не выпивши
Галина ГРИШИНА
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
В кабинете Буданова живет не одна, а две 16-летние лягушки
Галина ГРИШИНА
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
51-летний Хименес-Браво в одних плавках похвастал спортивной фигурой
Галина ГРИШИНА
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились (76725)
2
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (37142)
3
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото (35207)
4
51-летний Рики Мартин расстался с мужем спустя год после обвинений в домогательствах к 21-летнему племяннику (34656)
5
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра (21846)
6
Вот зачем опытные огородники используют летом лимонную кислоту. Лайфхак от эксперта, чтобы собрать щедрый урожай (17907)
7
53-летняя Лопес показала лицо без макияжа и призналась, какие два средства использует (17456)
8
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном (17191)
 
 
 
 