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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чонгарский мост уже не выдержит перемещения военной техники и вооружения оккупантов – Гуменюк

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Удар по Чонгарскому мосту был нанесен 22 июня
Удар по Чонгарскому мосту был нанесен 22 июня
Фото: Николаевский Ванёк / Telegram

Оккупанты заявили о том, что отремонтировали обстрелянный Чонгарский мост, но он уже не сможет выдерживать перемещение военной техники и вооружения. Об этом заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 6 июля, трансляцию вел канал "1+1".

"Они отчитались, что отремонтировали мост, но надо понимать, что такую нагрузку, которую дает перемещение вооружения, боеприпасов и военной техники, он не сможет выдерживать. Поэтому, скорее всего, будет использоваться для гражданского транспорта или перемещения личного состава", – заявила она.

По словам Гуменюк, оккупанты налаживают понтонную переправу рядом с мостом, чтобы перемещать технику.

"И действительно, нагрузка на Крымский мост их уже тревожит, так как они понимают, что объект не является абсолютно безопасным. Напомню: Крымский мост боится шторма", – сказала спикер.

Контекст:

Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, через который Россия перебрасывала военную технику из оккупированного Крыма. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.

Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Коллаборант Владимир Сальдо заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие британские крылатые ракеты Storm Shadow.

Известно, что мост пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ пишут, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар, который сейчас не используется.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявил, что "продолжение следует".

Спутниковые снимки, сделанные 23 июня, свидетельствуют о том, что оккупанты возвели понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Крым, Чонгар, мост, война России против Украины, Крымский мост, Наталья Гуменюк
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