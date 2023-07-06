Чонгарский мост уже не выдержит перемещения военной техники и вооружения оккупантов – Гуменюк

"Они отчитались, что отремонтировали мост, но надо понимать, что такую нагрузку, которую дает перемещение вооружения, боеприпасов и военной техники, он не сможет выдерживать. Поэтому, скорее всего, будет использоваться для гражданского транспорта или перемещения личного состава", – заявила она.

По словам Гуменюк, оккупанты налаживают понтонную переправу рядом с мостом, чтобы перемещать технику.

"И действительно, нагрузка на Крымский мост их уже тревожит, так как они понимают, что объект не является абсолютно безопасным. Напомню: Крымский мост боится шторма", – сказала спикер.