Чонгарский мост уже не выдержит перемещения военной техники и вооружения оккупантов – Гуменюк

"Они отчитались, что отремонтировали мост, но надо понимать, что такую нагрузку, которую дает перемещение вооружения, боеприпасов и военной техники, он не сможет выдерживать. Поэтому, скорее всего, будет использоваться для гражданского транспорта или перемещения личного состава", – заявила она.
По словам Гуменюк, оккупанты налаживают понтонную переправу рядом с мостом, чтобы перемещать технику.
"И действительно, нагрузка на Крымский мост их уже тревожит, так как они понимают, что объект не является абсолютно безопасным. Напомню: Крымский мост боится шторма", – сказала спикер.
Утром 22 июня был нанесен удар по Чонгарскому мосту, через который Россия перебрасывала военную технику из оккупированного Крыма. Об ударе по автомобильному мосту через Сиваш и закрытии движения по нему сообщили местные Telegram-каналы.
Позднее атаку подтвердил "глава" Крыма Сергей Аксенов. Коллаборант Владимир Сальдо заявил в Telegram, что за операцией стоят ВСУ, использовавшие британские крылатые ракеты Storm Shadow.
Известно, что мост пробит насквозь в двух местах. Российские СМИ пишут, что удары были нанесены как по основному (рабочему), так и по дублирующему мосту через Чонгар, который сейчас не используется.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар по мосту, заявил, что "продолжение следует".
Спутниковые снимки, сделанные 23 июня, свидетельствуют о том, что оккупанты возвели понтонную переправу после удара по Чонгарскому мосту.