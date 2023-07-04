На юге силы обороны Украины работали ночью по лодкам оккупантов – Гуменюк

"Этой ночью мы больше работали по лодкам. И снова лишили врага возможности передвигаться по воде", – сообщила Гуменюк.
По ее словам, оккупанты пытаются с помощью "отжатых" у местного населения лодок разведывать действия украинских военных, чтобы "сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им особенно боязно".
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.
Спикер оперативного командования ВСУ "Юг" Владислав Назаров проинформировал 13 мая в Telegram, что оккупанты отобрали около 100 лодок у местного населения на левобережье Херсонской области.
15 мая Гуменюк сообщала, что силы обороны Украины на юге каждый день уничтожают до семи легкомоторных катеров, которыми пользуются российские захватчики.