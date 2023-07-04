На юге силы обороны Украины работали ночью по лодкам оккупантов – Гуменюк

Оккупанты пытаются с помощью "отжатых" у местного населения лодок разведывать действия украинских военных на юге страны Фото: Погляд Назара / Telegram

"Этой ночью мы больше работали по лодкам. И снова лишили врага возможности передвигаться по воде", – сообщила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты пытаются с помощью "отжатых" у местного населения лодок разведывать действия украинских военных, чтобы "сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им особенно боязно".