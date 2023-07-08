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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города – Резников

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Население РФ "деградировало до животного состояния", считает министр обороны
Население РФ "деградировало до животного состояния", считает министр обороны
Фото: Резніков Олексій / Facebook

500 дней, прошедшие с начала полномасштабного вторжения России, стали для министра обороны Украины Алексея Резникова временем "переоценки многих вещей и осознания ошибок", но в то же время уверенности в победе Украины. Об этом он написал 8 июля в Facebook.

Министр признал, что не ожидал бомбардировок и уничтожения населенных пунктов. Поэтому считает создание системы противовоздушной обороны "личным вызовом".

"Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Потому что это очевидно противоречило их цели. Поэтому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе – еще нет, но работаем", – говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства отметил, что не верил в тотальную потерю морали населением РФ, которое "деградировало до животного состояния". Резников вспомнил, как в марте 2022 года на переговорах в Беларуси предлагал российской стороне забрать тысячи тел уничтоженных в Украине оккупантов, но они не просто отказались от своих, а решили "врать друг другу, что этих потерь нет".

"Мы должны сделать так, чтобы это зло очень долго не могло оправиться и несколько поколений не было способно на агрессию", – подытожил министр.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid02GpsdiFsKgbGbcnayoaHLsgwAYQyJQYhNd1pJ8V1ZE9ZsgCAZB2teruqXgojBxTeXl

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Украинские военные за две недели наступательных действий освободили восемь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях, сообщили в оборонном ведомстве 19 июня. Через неделю в Минобороны проинформировали об освобождении девятого населенного пункта – Ровнополя Донецкой области.

С начала контрнаступления силы обороны освободили почти 160 км², на мелитопольском и бердянском направлениях продвинулись на 7,5 км, проинформировали в Генштабе ВСУ 5 июля.

Теги: Алексей Резников, Минобороны, страна-агрессор, война России против Украины, российские оккупанты, победа Украины
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