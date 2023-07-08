Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города – Резников

Министр признал, что не ожидал бомбардировок и уничтожения населенных пунктов. Поэтому считает создание системы противовоздушной обороны "личным вызовом".

"Я не верил, что россияне начнут обстреливать ракетами мирные города. Потому что это очевидно противоречило их цели. Поэтому надежную защиту нашего неба воспринимаю как личный вызов. В Киеве мы почти решили эту задачу. Во Львове, Харькове, Днепре, Запорожье, Одессе – еще нет, но работаем", – говорится в сообщении.

Глава оборонного ведомства отметил, что не верил в тотальную потерю морали населением РФ, которое "деградировало до животного состояния". Резников вспомнил, как в марте 2022 года на переговорах в Беларуси предлагал российской стороне забрать тысячи тел уничтоженных в Украине оккупантов, но они не просто отказались от своих, а решили "врать друг другу, что этих потерь нет".

"Мы должны сделать так, чтобы это зло очень долго не могло оправиться и несколько поколений не было способно на агрессию", – подытожил министр.