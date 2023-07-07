Зеленский: Что такое победа? Восстановление территориальной целостности и суверенитета, возвращение пленных и похищенных детей, наказание убийц

"Что такое победа? Что такое конец войны? Наверное, это зависит от многих вещей, от потерь. Есть люди, потерявшие свой дом, люди, потерявшие близких. Очень хочу, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а чтобы она действительно была для всех. И поэтому так важно, чтобы было восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Это раз. Второе – так важно, чтобы вернулись пленные. Третье – так важно, чтобы вернулись украденные дети. И так важно, чтобы было наказание за преступления убийцам. Думаю, это главные вещи, которые объединяют всех нас", – сказал глава государства.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке и юге страны.

Украина в ноябре 2022 года презентовала свою формулу мира, включающую 10 пунктов. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.