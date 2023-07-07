ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Что такое победа? Восстановление территориальной целостности и суверенитета, возвращение пленных и похищенных детей, наказание убийц

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Так важно, чтобы вернулись пленные и украденные дети
Зеленский: Так важно, чтобы вернулись пленные и украденные дети
Фото: EPA

Определение победы Украины и окончания войны будет зависеть от многих факторов, в частности – от потерь. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 7 июля в Праге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой, трансляцию вел YouTube-канал Офиса президента Украины.

"Что такое победа? Что такое конец войны? Наверное, это зависит от многих вещей, от потерь. Есть люди, потерявшие свой дом, люди, потерявшие близких. Очень хочу, чтобы эта победа была не для одной категории людей, а чтобы она действительно была для всех. И поэтому так важно, чтобы было восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины. Это раз. Второе – так важно, чтобы вернулись пленные. Третье – так важно, чтобы вернулись украденные дети. И так важно, чтобы было наказание за преступления убийцам. Думаю, это главные вещи, которые объединяют всех нас", – сказал глава государства.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке и юге страны.

Украина в ноябре 2022 года презентовала свою формулу мира, включающую 10 пунктов. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, победа, победа Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
"Если действовать быстро, можно спасти часть урожая". Что делать после того, как град побил растения на огороде
Галина ГРИШИНА
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Дженнер сервировала стол посудой от украинского бренда. Стоимость одной тарелки составляет около 4 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
  Назван город, в котором пройдет гранд-финал "Евровидения 2024"
Галина ГРИШИНА
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Джамала призналась, что должна была вести "Евровидение 2023" вместо Саниной
Галина ГРИШИНА
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
  На аукционе в Лондоне продали две картины Рембрандта, о судьбе которых ничего не было известно почти 200 лет
Галина ГРИШИНА
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Понадобится спичечный коробок простого средства. Сделайте эту подкормку, если листья на томатах скрутились
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Заварные блины без комочков. Рецепт из пяти продуктов
Галина ГРИШИНА
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
"Вот такой папоротник на Купала". Никитюк показала босые ноги, наклонившись для кадра
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
Неоновый "френч". Яркий летний вариант маникюра. Видеоурок
Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке
Возможно, вы делаете эти ошибки. Почему желтеет лук на грядке
Косметические бренды с собственной лабораторией: аргументы
Косметические бренды с собственной лабораторией: аргументы Актуально
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном
"Берегите друг друга". Мишина в бикини, стоя на коленях, станцевала рядом с 11-летним сыном
Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию
Охранник известного баскетболиста ударил Бритни Спирс в присутствии ее мужа. Она написала заявление в полицию
Галина ГРИШИНА
"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman
"Меня это вдохновляет". Девушка Dantes, дизайнер Кацурина сообщила, что начала подготовку к Ironman
Галина ГРИШИНА
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото
Налчаджиоглу показал, как его дочь от Ани Лорак снялась, держа под руку его новую жену. Фото
С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию
С большой ракушкой в зоне бикини. 26-летняя Кунаки показала эпатажную фотосессию
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Добавьте в воду этот копеечный аптечный препарат – и розы будут цвести даже осенью. Эксперты рассказали об эффективной подкормке (68421)
2
"Дурное". Тина Кароль призналась, что ее 68-летний отец ни разу не был на ее концертах (61502)
3
"Он очень счастлив". Замкомандира "Азова" Калина во второй раз стал отцом. У него родилась дочь Квитослава. Видео (56808)
4
"Будете собирать огурцы до октября". Названа эффективная подкормка (56337)
5
Дочь мэра Днепра Филатова показала, в каком наряде отпраздновала свое 29-летие (53049)
6
"Я такой: "Блин! Влажные салфетки?!" Притула рассказал, как Шуфрич пожал ему руку (40115)
7
Дорофеева показала, как принимает душ после растяжки. Фото (36196)
8
Притула о Хомутыннике, который живет на Лазурном побережье: Чтобы не портить отношения наших жен, у нас отсутствует общение (29979)
 
 
 
 