Оккупанты обстреляли из "Града" Софиевку Херсонской области. Есть погибшая и раненый – ОВА

По предварительным данным, погибла женщина. Еще один мирный житель ранен.

Прокудин также заявил, что в ближайшие часы вероятен обстрел херсонского железнодорожного вокзала. Он призвал жителей не выходить на улицу без надобности.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.