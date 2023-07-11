Оккупанты выпустили по Херсонской области почти 300 снарядов, пострадали три человека – ОВА

Оккупанты выпустили 297 снарядов из минометов, артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня "Град", РПГ и беспилотников. В частиности, 21 снаряд оккупанты выпустили по Херсону.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения", – написал Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.