Российские оккупанты из артиллерии ударили по жилому дому в Инженерном Херсонской области, ранены две жительницы – ОВА

"Из-за вражеских обстрелов многоквартирный дом частично разрушен. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах", – написал Прокудин.
По словам главы ОВА, прибывшие на место происшествия бригады медиков оказали пострадавшим необходимую помощь.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.