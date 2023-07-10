Российские оккупанты из артиллерии ударили по жилому дому в Инженерном Херсонской области, ранены две жительницы – ОВА

"Из-за вражеских обстрелов многоквартирный дом частично разрушен. Пострадали две 79-летние женщины, которые находились в собственных домах", – написал Прокудин.

По словам главы ОВА, прибывшие на место происшествия бригады медиков оказали пострадавшим необходимую помощь.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.