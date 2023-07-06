Оккупанты 8–10 сентября планируют провести псевдовыборы в Херсонской области – замглавы облсовета

"Оккупанты установили даты выборов в Херсонской области – 8-е, 9-е, 10 сентября. Об этом заявила официально "глава избирательной комиссии Херсонской области" от оккупационных властей, – написал Соболевский. – Эти действия не имеют никакого отношения к избирательному процессу и являются абсолютно незаконными. Учитывая то, как они уже проводили "референдум", по-другому, как цирк и театр абсурда, все это не назовешь".
Замглавы облсовета напомнил, что за участие в организации этого шоу будет ответственность – "каждое лицо будет привлечено к ответственности".
Соболевский призвал жителей оккупированных районов, "насколько это будет возможным и не будет создавать угроз жизни и здоровью", не помогать врагу формировать картинку "счастливого населения", которое якобы добровольно участвует в выборах.
"Обходите это шоу стороной. Вся Херсонская область – это Украина. Все общины области будут освобождены и все люди будут свободны", – отметил первый заместитель главы облсовета.
О том, что оккупанты готовятся к проведению незаконных выборов осенью на левобережье Херсонской области, отмечали в ОК "Юг" ВСУ еще в начале апреля.
В 2014–2015 годах Россия под руководством президента страны-агрессора РФ Владимира Путина сначала незаконно аннексировала украинский Крым, а затем оккупировала часть Донецкой и Луганской областей, "назначив управлять" захваченными регионами представителей боевиков "ДНР" и "ЛНР". 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, оккупировав еще ряд территорий.
30 сентября 2022 года Путин подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей после незаконных псевдореферендумов, организованных Россией.
2 октября "договоры" признал "законными" Конституционный суд РФ, 3 октября их одобрила Госдума РФ, а 4 октября – Совет Федерации РФ, 5 октября Путин утвердил незаконную аннексию захваченных украинских территорий.
Президент Украины Владимир Зеленский 4 октября признал ничтожными указы Путина о признании "независимыми" Крыма и четырех областей Украины.
В ноябре украинские военные освободили часть Херсонской области, включая областной центр, и практически всю остававшуюся под оккупацией часть Николаевской области.
1 февраля 2023 года председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что российские региональные выборы 10 сентября 2023 года пройдут в том числе на якобы "присоединенных" территориях Украины, сообщала "Газета.ру". В британской разведке отмечали, что таким образом РФ попытается "повысить легитимность" их незаконной аннексии.