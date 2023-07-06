Оккупанты 8–10 сентября планируют провести псевдовыборы в Херсонской области – замглавы облсовета

В Херсонском облсовете призвали жителей оккупированных районов не помогать врагу формировать картинку "счастливого населения", которое якобы добровольно участвует в выборах Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Оккупанты установили даты выборов в Херсонской области – 8-е, 9-е, 10 сентября. Об этом заявила официально "глава избирательной комиссии Херсонской области" от оккупационных властей, – написал Соболевский. – Эти действия не имеют никакого отношения к избирательному процессу и являются абсолютно незаконными. Учитывая то, как они уже проводили "референдум", по-другому, как цирк и театр абсурда, все это не назовешь".

Замглавы облсовета напомнил, что за участие в организации этого шоу будет ответственность – "каждое лицо будет привлечено к ответственности".

Соболевский призвал жителей оккупированных районов, "насколько это будет возможным и не будет создавать угроз жизни и здоровью", не помогать врагу формировать картинку "счастливого населения", которое якобы добровольно участвует в выборах.

"Обходите это шоу стороной. Вся Херсонская область – это Украина. Все общины области будут освобождены и все люди будут свободны", – отметил первый заместитель главы облсовета.

О том, что оккупанты готовятся к проведению незаконных выборов осенью на левобережье Херсонской области, отмечали в ОК "Юг" ВСУ еще в начале апреля.