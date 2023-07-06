На базе отдыха в Херсонской области оккупанты пытают украинцев – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Чумаковка Херсонской области (вероятно, имеется в виду Чулаковка. – "ГОРДОН") российские оккупанты переоборудовали под военную комендатуру базу отдыха "Ива", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в "Иве" захватчики "проводят допросы и пытают патриотически настроенных граждан Украины".

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.