В Херсонской области двое мужчин пытались разобрать взрывоопасный предмет, он взорвался. Пострадавшие госпитализированы – ОВА

"Двое мужчин, 35 и 27 лет, пытались разобрать неизвестный взрывоопасный предмет. Тот сдетонировал, из-за чего местные жители получили травмы", – говорится в сообщении.

Пострадавших с осколочными ранениями рук и ног госпитализировали в Херсон.

"Напоминаем, что обезвреживанием взрывчатки занимаются исключительно профессиональные саперы. Если вы увидели взрывчатку, не трогайте ее! Отправьтесь на безопасное расстояние и сообщите о находке, позвонив на 101 или 102", – подчеркнули в ОВА.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский 8 мая заявил, что более 170 тыс. км² территории страны загрязнены неразорвавшимися минами и боеприпасами.

Наиболее загрязнены минами Харьковская и Херсонская области, так как враг находился там дольше всего, отмечали в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В Минобороны планируют привлечь к разминированию территории Украины 5 тыс. специалистов.

В ООН заявили 21 июня, что для разминирования Украины необходимо пять лет и $300 млн ежегодно.