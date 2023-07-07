В Харьковской области из-за российских обстрелов ранена пожилая женщина, горел вокзал

В селе Чернещина в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения, ее доставили в больницу.
Кроме того, по словам Синегубова, в результате обстрела Одноробовки вспыхнул пожар в здании железнодорожного вокзала. В Петропавловке горела крыша дома, были разрушены четыре частных жилых дома и шесть – повреждены.
В Печенегах автомобиль дорожной службы (грейдер) подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавший водитель, мужчина 53 лет, также госпитализирован с ранениями.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.