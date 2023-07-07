В Харьковской области из-за российских обстрелов ранена пожилая женщина, горел вокзал

В Харьковской области были пожары из-за российских обстрелов Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В селе Чернещина в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения, ее доставили в больницу.

Кроме того, по словам Синегубова, в результате обстрела Одноробовки вспыхнул пожар в здании железнодорожного вокзала. В Петропавловке горела крыша дома, были разрушены четыре частных жилых дома и шесть – повреждены.

В Печенегах автомобиль дорожной службы (грейдер) подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавший водитель, мужчина 53 лет, также госпитализирован с ранениями.