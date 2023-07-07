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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области из-за российских обстрелов ранена пожилая женщина, горел вокзал

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В Харьковской области были пожары из-за российских обстрелов
В Харьковской области были пожары из-за российских обстрелов
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В минувшие сутки российские оккупанты обстреляли из минометов и артиллерии приграничные населенные пункты Чугуевского, Харьковского, Изюмского, Купянского районов Харьковской области. Об этом сообщил утром 7 июля глава ОВА Олег Синегубов.

В селе Чернещина в результате обстрела горел дом. 71-летняя женщина получила ранения, ее доставили в больницу.

Кроме того, по словам Синегубова, в результате обстрела Одноробовки вспыхнул пожар в здании железнодорожного вокзала. В Петропавловке горела крыша дома, были разрушены четыре частных жилых дома и шесть – повреждены.

В Печенегах автомобиль дорожной службы (грейдер) подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пострадавший водитель, мужчина 53 лет, также госпитализирован с ранениями.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.

Теги: пожар, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, мины, Олег Синегубов
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