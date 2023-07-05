В Харьковской области местная жительница получила ранения в результате взрыва в лесном массиве – ГСЧС

В ГСЧС напомнили, что о минной опасности нужно помнить всегда Фото: ДСНС України / Facebook (архив)

"Около 14.30 в Изюмском районе на территории Песковского лесничества произошел очередной несчастный случай, вызванный срабатыванием неизвестного взрывоопасного предмета. На него наткнулась 70-летняя женщина, посещая лесной массив", – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что женщина получила "минно-взрывную травму, связанную с ампутацией правой ступни и осколочными ранениями", ее госпитализировали.

"Обстоятельства происшествия выясняются. [...] Обращаемся ко всем с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. Пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не передвигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте никакие подозрительные и незнакомые предметы", – написали в ГСЧС.