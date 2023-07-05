В Харьковской области местная жительница получила ранения в результате взрыва в лесном массиве – ГСЧС

"Около 14.30 в Изюмском районе на территории Песковского лесничества произошел очередной несчастный случай, вызванный срабатыванием неизвестного взрывоопасного предмета. На него наткнулась 70-летняя женщина, посещая лесной массив", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что женщина получила "минно-взрывную травму, связанную с ампутацией правой ступни и осколочными ранениями", ее госпитализировали.
"Обстоятельства происшествия выясняются. [...] Обращаемся ко всем с просьбой быть максимально осторожными и всегда помнить о высокой минной опасности. Пренебрежение правилами безопасности может привести к непоправимым последствиям. Не передвигайтесь по неизвестным или не проверенным грунтовым дорогам. Не трогайте никакие подозрительные и незнакомые предметы", – написали в ГСЧС.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. Осенью большая часть занятой врагом территории региона была деоккупирована.
По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в обладминистрации.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, говорил 7 марта спикер ГСЧС Александр Хорунжий. По данным службы, Харьковская и Херсонская области наиболее загрязнены минами, потому что враг находился там дольше всего.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.