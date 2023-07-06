Оккупанты полностью уничтожили здание железнодорожного вокзала в Харьковской области – прокуратура

Отмечается, что российские военные обстреляли станцию Одноробовка около 11.00.

"Полностью уничтожен вокзал станции, произошел масштабный пожар", – сказано в сообщении.

Спасатели ликвидировали пожар в здании железнодорожного вокзала, возникший в результате российского обстрела, указали в Главном управлении ГСЧС Украины в Харьковской области в Facebook.

Там рассказали, что в течение дня оккупанты наносили интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы по приграничным населенным пунктам Золочевской общины.

"В результате одного из ударов загорелась крыша одноэтажного недействующего здания железнодорожного вокзала в селе Одноробовка. Площадь пожара составила около 240 м². Пожар оперативно ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА Олег Синегубов в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.