Оккупанты обстреляли Волчанск, осколочное ранение получил 54-летний мужчина – Харьковская ОВА

Отмечается, что оккупанты продолжают террор мирного населения региона.
"Сегодня днем под вражеским обстрелом оказался город Волчанск Чугуевского района. В результате удара осколочное ранение получил 54-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести", – сказано в сообщении.
Российские войска не первый раз обстреливают Волчанск. Так, в результате удара оккупантов 20 июня получила ранения 58-летняя местная жительница.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области в начале полномасштабной войны – 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал глава ОВА Олег Синегубов в комментарии "Укринформу".
Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.