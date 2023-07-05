Оккупанты обстреляли Волчанск, осколочное ранение получил 54-летний мужчина – Харьковская ОВА

Отмечается, что оккупанты продолжают террор мирного населения региона.

"Сегодня днем под вражеским обстрелом оказался город Волчанск Чугуевского района. В результате удара осколочное ранение получил 54-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести", – сказано в сообщении.

Российские войска не первый раз обстреливают Волчанск. Так, в результате удара оккупантов 20 июня получила ранения 58-летняя местная жительница.