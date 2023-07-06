Россияне обстреляли Волчанск и приграничные села, мирный житель госпитализирован с ранениями

По его словам, военные страны-агрессора РФ обстреляли Волчанск около 14.45.

"Повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобиль. Получил ранение мужчина 54 лет, госпитализирован в состоянии средней тяжести", – написал Синегубов.

На слобожанском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районе Плетеневки. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Гатище, Ветеринарное, Казачья Лопань и Зеленое.

На купянском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Ивановки и Кисловки, обстреляли из артиллерии и минометов Петро-Ивановку, Фиголовку, Моначиновку, Гусинку, Новомлынск и Кисловку.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 28 июня 2023 года под оккупацией оставалось 29 населенных пунктов области, сообщал Синегубов в комментарии "Укринформу".

Оккупанты продолжают периодически обстреливать Харьков и регулярно – приграничные населенные пункты области.