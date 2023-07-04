РФ пытается остановить наступление ВСУ новой тактикой – британская разведка

Оккупантам не хватает живой силы и артиллерии для противостояния силам обороны, считают в минобороны Великобритании Фото: ЕРА

По его данным, РФ стала активнее использовать противотанковые мины.

"В некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной", – говорится в сообщении.

Пытаясь замедлить продвижение украинских войск, захватчики атакуют задержавшуюся перед минными полями технику сил обороны с воздуха – беспилотниками, вертолетами и артиллерией.

"Хотя на ранних этапах контрнаступления Украины россияне добилась определенных успехов, им по-прежнему не хватает живой силы и артиллерийской поддержки, считают в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4July 2023.



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/nLJmQiKznq — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 4, 2023