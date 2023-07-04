РФ пытается остановить наступление ВСУ новой тактикой – британская разведка

По его данным, РФ стала активнее использовать противотанковые мины.
"В некоторых районах плотность минных полей указывает на то, что Россия, вероятно, использовала гораздо больше мин, чем предусмотрено ее военной доктриной", – говорится в сообщении.
Пытаясь замедлить продвижение украинских войск, захватчики атакуют задержавшуюся перед минными полями технику сил обороны с воздуха – беспилотниками, вертолетами и артиллерией.
"Хотя на ранних этапах контрнаступления Украины россияне добилась определенных успехов, им по-прежнему не хватает живой силы и артиллерийской поддержки, считают в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4July 2023.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 4, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/NrXBzGy3WF
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/nLJmQiKznq
Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в течение суток 3 июля на востоке Украины произошло более 40 боестолкновений. Противник сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях.