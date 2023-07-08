ГУР Минобороны: Оккупанты продолжают минировать ЗАЭС

В технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, заявили в разведке Фото: ЕРА

По ее данным, сейчас на территорию ЗАЭС оккупанты завозят мины и взрывчатые вещества.

"В технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что РФ в основном использует мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

На прошлой неделе глава ГУР Кирилл Буданов предупредил о возможном саботаже со стороны России на ЗАЭС, а 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты разместили на крышах нескольких энергоблоков предметы, похожие на взрывчатку.

В интервью The Times, опубликованном 5 июля, Буданов сказал, что угроза российской диверсии на ЗАЭС уменьшается, но причины этого глава ГУР назвать отказался.