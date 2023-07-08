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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГУР Минобороны: Оккупанты продолжают минировать ЗАЭС

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В технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, заявили в разведке
В технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, заявили в разведке
Фото: ЕРА

Россия продолжает минировать Запорожскую АЭС в Энергодаре. Об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины 8 июля сообщило в Telegram.

По ее данным, сейчас на территорию ЗАЭС оккупанты завозят мины и взрывчатые вещества.

"В технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа", – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что РФ в основном использует мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.

На прошлой неделе глава ГУР Кирилл Буданов предупредил о возможном саботаже со стороны России на ЗАЭС, а 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты разместили на крышах нескольких энергоблоков предметы, похожие на взрывчатку

В интервью The Times, опубликованном 5 июля, Буданов сказал, что угроза российской диверсии на ЗАЭС уменьшается, но причины этого глава ГУР назвать отказался. 

Контекст:

Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.

20 июня Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.

Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.

Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной"

4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.

Теги: Запорожская область, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, мины, российские оккупанты
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