ГУР Минобороны: Оккупанты продолжают минировать ЗАЭС

По ее данным, сейчас на территорию ЗАЭС оккупанты завозят мины и взрывчатые вещества.
"В технических помещениях и в машинных залах установлены минно-взрывные заграждения, которые состоят из управляемых дистанционно и неуправляемых противопехотных мин направленного типа", – говорится в сообщении.
В разведке отметили, что РФ в основном использует мины направленного типа советских образцов: МОН-50, МОН-90, МОН-100, МОН-200.
На прошлой неделе глава ГУР Кирилл Буданов предупредил о возможном саботаже со стороны России на ЗАЭС, а 4 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты разместили на крышах нескольких энергоблоков предметы, похожие на взрывчатку.
В интервью The Times, опубликованном 5 июля, Буданов сказал, что угроза российской диверсии на ЗАЭС уменьшается, но причины этого глава ГУР назвать отказался.
Запорожская АЭС в Энергодаре Запорожской области находится под контролем российских оккупантов с марта 2022 года.
20 июня Буданов заявил, что оккупанты заминировали охлаждающий пруд на ЗАЭС. В то же время в МАГАТЭ не увидели мин вблизи пруда-охладителя.
Зеленский сообщил 22 июня, что страна-агрессор РФ готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации.
Буданов заявил в интервью 23 июня, что в России уже разработан и утвержден план подрыва ЗАЭС. По его оценке, "никогда ситуация не была настолько серьезной".
4 июля Генштаб ВСУ сообщил, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. 5 июля СМИ опубликовали спутниковые снимки этих предметов.