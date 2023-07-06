Диверсию они могут организовать, помешать им никто не сможет – сотрудник ЗАЭС о рисках подрыва станции

ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем Фото: ЕРА

По его словам, российские оккупанты продолжают наращивать присутствие на станции: на кровлях зданий, по периметру ЗАЭС они устанавливают стрелковые позиции, и признаков того, что РФ собирается отсюда уходить, пока нет.

В то же время РФ объявила об окончании начатого в прошлом году ремонта одной из внешних линий электропитания – Днепровской на 750 кВТ.

"Я не знаю, по каким причинам, но резервная линия была в длительном ремонте, хотя так долго обычно ремонтные работы не проводятся. В конце концов ее неделю как подключили. Это означает, что в случае обесточивания надежность увеличена", – рассказал энергетик.

Он отметил, что, после установки оккупантами огневых точек внутри помещений станции складывается "такое впечатление, будто они собрались там воевать".

"Возможно, это также связано с тем, что им нечем заняться. Диверсию они могут организовать, помешать им никто не сможет. Но как подготовка к диверсиям это не выглядит, потому что они укрепляются как бы для боя", – цитирует его "Суспільне".

Сотрудник ЗАЭС отметил, что из-за охлаждения большей части блоков риск выброса радионуклидов в случае подрыва станции значительно уменьшился. В то же время целью россиян может быть вывод из строя станции как экономического объекта, и они это могут сделать быстро, повредив генератор или турбину, – тогда ЗАЭС перестанет работать на долгое время.

Он также допустил, что захватчики могут взорвать дамбу пруда-охладителя, что является "менее критичным" вариантом. Еще один сценарий – подрыв машинных залов. Также сотрудник станции допустил вариант, что оккупанты зададутся целью создать утечку теплоносителя ядерного реактора.

"Это уже надо внутри возле реактора взрывать и нарушать целостность оборудования. Прибегнут ли они к такому? Не знаю. Но в реакторных залах их нет", – добавил энергетик.