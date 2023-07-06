Диверсию они могут организовать, помешать им никто не сможет – сотрудник ЗАЭС о рисках подрыва станции

По его словам, российские оккупанты продолжают наращивать присутствие на станции: на кровлях зданий, по периметру ЗАЭС они устанавливают стрелковые позиции, и признаков того, что РФ собирается отсюда уходить, пока нет.
В то же время РФ объявила об окончании начатого в прошлом году ремонта одной из внешних линий электропитания – Днепровской на 750 кВТ.
"Я не знаю, по каким причинам, но резервная линия была в длительном ремонте, хотя так долго обычно ремонтные работы не проводятся. В конце концов ее неделю как подключили. Это означает, что в случае обесточивания надежность увеличена", – рассказал энергетик.
Он отметил, что, после установки оккупантами огневых точек внутри помещений станции складывается "такое впечатление, будто они собрались там воевать".
"Возможно, это также связано с тем, что им нечем заняться. Диверсию они могут организовать, помешать им никто не сможет. Но как подготовка к диверсиям это не выглядит, потому что они укрепляются как бы для боя", – цитирует его "Суспільне".
Сотрудник ЗАЭС отметил, что из-за охлаждения большей части блоков риск выброса радионуклидов в случае подрыва станции значительно уменьшился. В то же время целью россиян может быть вывод из строя станции как экономического объекта, и они это могут сделать быстро, повредив генератор или турбину, – тогда ЗАЭС перестанет работать на долгое время.
Он также допустил, что захватчики могут взорвать дамбу пруда-охладителя, что является "менее критичным" вариантом. Еще один сценарий – подрыв машинных залов. Также сотрудник станции допустил вариант, что оккупанты зададутся целью создать утечку теплоносителя ядерного реактора.
"Это уже надо внутри возле реактора взрывать и нарушать целостность оборудования. Прибегнут ли они к такому? Не знаю. Но в реакторных залах их нет", – добавил энергетик.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.
4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.