Оккупанты планируют забирать жилье у жителей Энергодара, чтобы стимулировать россиян работать на ЗАЭС – ГУР

По его данным, 6 июля на ЗАЭС приезжал первый заместитель главы администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко. Посланник Владимира Путина должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом, заявили в ГУР.
"После начала вторжения большая часть квалифицированного персонала станции или покинула оккупированные территории, или отказалась подписывать навязанные договоры с "Росатомом". Попытка привлечения российских сотрудников также не дала ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ехать на ЗАЭС, даже несмотря на обещанные зарплаты и льготы", – говорится в сообщении.
В разведке отмечают, что Кириенко и "глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий ищут способы "дополнительного стимулирования" потенциальных работников из РФ. Для этого им хотят давать жилье, отобранное у выехавших из захваченного Энергодара украинцев. Таким образом оккупанты планируют расселить до 4,5 тыс. россиян.
ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных в начале марта 2022 года и с тех пор работает под их контролем.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.
4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.