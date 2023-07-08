Оккупанты планируют забирать жилье у жителей Энергодара, чтобы стимулировать россиян работать на ЗАЭС – ГУР

По его данным, 6 июля на ЗАЭС приезжал первый заместитель главы администрации президента страны-агрессора Сергей Кириенко. Посланник Владимира Путина должен был продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом, заявили в ГУР.

"После начала вторжения большая часть квалифицированного персонала станции или покинула оккупированные территории, или отказалась подписывать навязанные договоры с "Росатомом". Попытка привлечения российских сотрудников также не дала ожидаемого результата. Специалисты часто отказываются ехать на ЗАЭС, даже несмотря на обещанные зарплаты и льготы", – говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что Кириенко и "глава" оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий ищут способы "дополнительного стимулирования" потенциальных работников из РФ. Для этого им хотят давать жилье, отобранное у выехавших из захваченного Энергодара украинцев. Таким образом оккупанты планируют расселить до 4,5 тыс. россиян.