Подрыв Запорожской АЭС не угрожает здоровью людей, сравнения с Чернобылем вводят в заблуждение – американское ядерное общество

В ANS утверждают, что тщательно рассмотрели худшие сценарии развития ситуации на Запорожской атомной станции, включая бомбардировку и умышленный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного топлива. Ни один из них, по мнению экспертов, не приведет к последствиям для здоровья населения, связанным с радиацией.
В организации отметили, что шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более 10 месяцев назад, поэтому они больше не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиационный выброс. Помимо этого, станция спроектирована таким образом, чтобы не допустить угрозы населению. Толстые стены из железобетона защищают активную зону реактора и предназначены для изоляции любых радиоактивных материалов от окружающей среды.
В ANS считают, что нарушение защитной оболочки реакторов маловероятно. Но даже в этом случае потенциальный выброс радиоактивных материалов будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы.
"В связи с этим любое сравнение ЗАЭС с Чернобылем или Фукусимой и неточно, и вводит в заблуждение", – подчеркнули в ядерном сообществе.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.
4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.
В интервью, опубликованном 5 июля, Буданов сказал, что угроза российской диверсии на ЗАЭС уменьшается.