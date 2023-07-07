Подрыв Запорожской АЭС не угрожает здоровью людей, сравнения с Чернобылем вводят в заблуждение – американское ядерное общество

В ANS утверждают, что тщательно рассмотрели худшие сценарии развития ситуации на Запорожской атомной станции, включая бомбардировку и умышленный подрыв реакторов и контейнеров для хранения отработанного топлива. Ни один из них, по мнению экспертов, не приведет к последствиям для здоровья населения, связанным с радиацией.

В организации отметили, что шесть реакторов ЗАЭС были остановлены более 10 месяцев назад, поэтому они больше не производят достаточно тепла, чтобы вызвать быстрый радиационный выброс. Помимо этого, станция спроектирована таким образом, чтобы не допустить угрозы населению. Толстые стены из железобетона защищают активную зону реактора и предназначены для изоляции любых радиоактивных материалов от окружающей среды.

В ANS считают, что нарушение защитной оболочки реакторов маловероятно. Но даже в этом случае потенциальный выброс радиоактивных материалов будет ограничен зоной, непосредственно окружающей реакторы.

"В связи с этим любое сравнение ЗАЭС с Чернобылем или Фукусимой и неточно, и вводит в заблуждение", – подчеркнули в ядерном сообществе.