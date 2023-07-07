Эксперты МАГАТЭ осмотрели несколько объектов ЗАЭС и не нашли там взрывчатки, на крыши энергоблоков их не пустили – Гросси

"У нас есть прогресс. Со среды по сегодняшний день мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос [оккупационным] властям, чтобы подняться туда", – сказал Гросси.
По его мнению, захватчики позволят экспертам МАГАТЭ осмотреть крыши энергоблоков.
Гросси также отметил, что представители организации пока не видели взрывчатки на осмотренных ими объектах.
"Мы смогли осуществить осмотры охлаждающих прудов и других мест. Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах", – заявил глава МАГАТЭ.
С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
В сентябре на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, после чего на ЗАЭС остались сотрудники агентства. Они периодически меняются.
Украина настаивает на выводе оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что, пока на ЗАЭС находятся российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил британскому изданию The New Statesman в интервью 23 июня, что российские оккупанты уже подготовили план подрыва находящейся под их контролем Запорожской АЭС.
4 июля Зеленский заявил в вечернем обращении, что оккупационные войска разместили на крышах нескольких энергоблоков ЗАЭС предметы, похожие на взрывчатку.
В интервью, опубликованном 5 июля, Буданов сказал, что угроза российской диверсии на ЗАЭС уменьшается.