Эксперты МАГАТЭ осмотрели несколько объектов ЗАЭС и не нашли там взрывчатки, на крыши энергоблоков их не пустили – Гросси

"У нас есть прогресс. Со среды по сегодняшний день мы смогли получить больше доступа. Еще не на крышу, но мы подали запрос [оккупационным] властям, чтобы подняться туда", – сказал Гросси.

По его мнению, захватчики позволят экспертам МАГАТЭ осмотреть крыши энергоблоков.

Гросси также отметил, что представители организации пока не видели взрывчатки на осмотренных ими объектах.

"Мы смогли осуществить осмотры охлаждающих прудов и других мест. Как видно из моих сообщений, мы не увидели никаких признаков взрывчатки или мин в этих местах", – заявил глава МАГАТЭ.