Оккупанты обстреляли Берислав, мужчина получил контузию – Херсонская ОВА

"Один из снарядов попал вблизи местной больницы, из-за чего пострадал директор медучреждения. 45-летний мужчина получил контузию. Ему оперативно оказали помощь, жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.