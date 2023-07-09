Оккупанты почти 60 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, попали по судостроительному заводу, ранен мирный житель – ОВА

Противник выпустил 334 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и беспилотников. 16 из них – по Херсону.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию судостроительного завода в Херсоне", – отметил Прокудин.

В результате российских обстрелов ранения получил один мирный житель.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.