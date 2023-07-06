В Херсонской области двое погибших и 10 раненых за сутки из-за российских обстрелов, среди пострадавших – ребенок

Россияне били по жилым кварталам из разных видов вооружения Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

"Из-за российской агрессии два человека погибли, еще 10 (из них − один ребенок) получили ранения", − говорится в сообщении.

По данным ОВА, за минувшие сутки оккупанты 84 раза обстреляли регион, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и беспилотников.

По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал про обстрел жилых домов Белозерки, в результате которого были ранены шесть гражданских, включая 10-летнего мальчика. Также россияне атаковали села Антоновку, Ивановку, Садовое, отмечали в Херсонской областной прокуратуре.