В Херсонской области двое погибших и 10 раненых за сутки из-за российских обстрелов, среди пострадавших – ребенок

"Из-за российской агрессии два человека погибли, еще 10 (из них − один ребенок) получили ранения", − говорится в сообщении.
По данным ОВА, за минувшие сутки оккупанты 84 раза обстреляли регион, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и беспилотников.
По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал про обстрел жилых домов Белозерки, в результате которого были ранены шесть гражданских, включая 10-летнего мальчика. Также россияне атаковали села Антоновку, Ивановку, Садовое, отмечали в Херсонской областной прокуратуре.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.