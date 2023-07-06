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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области двое погибших и 10 раненых за сутки из-за российских обстрелов, среди пострадавших – ребенок

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Россияне били по жилым кварталам из разных видов вооружения
Россияне били по жилым кварталам из разных видов вооружения
Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

В результате российских ударов по Херсонской области 5 июля есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Об этом утром 6 июля сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

"Из-за российской агрессии два человека погибли, еще 10 (из них − один ребенок) получили ранения", − говорится в сообщении. 

По данным ОВА, за минувшие сутки оккупанты 84 раза обстреляли регион, выпустив 430 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", авиации и беспилотников. 

По городу Херсон враг выпустил 38 снарядов.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

В частности, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщал про обстрел жилых домов Белозерки, в результате которого были ранены шесть гражданских, включая 10-летнего мальчика. Также россияне атаковали села Антоновку, Ивановку, Садовое, отмечали в Херсонской областной прокуратуре. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Теги: Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Александр Прокудин
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