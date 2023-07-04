Гуменюк об ударах РФ авиабомбами: Оккупанты активизируются в направлении Херсона

"[Враг] продолжают применять, к сожалению, тактическую авиацию со сбросом корректируемых авиабомб. Уже расширили географию применения КАБ: если раньше в основном это был Бериславский район, сейчас они активизируются в направлении областного центра Херсона", – подчеркнула Гуменюк.
По ее словам, оккупанты также пытаются применять ударные дроны "Ланцет".
"Но наша противовоздушная оборона максимально сосредоточена, работает комплексно и пытается все эти угрозы уничтожать, кроме КАБ. Это пока не то оружие, против которого мы можем эффективно действовать. В то же время мы продолжаем контрбатарейную борьбу", – отметила Гуменюк.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.