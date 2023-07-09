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ПРОИСШЕСТВИЯ

Оккупанты снова обстреляли Херсон, пострадала пенсионерка – обладминистрация

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Удар оккупанты наносили по жилому кварталу, отметили в ОВА
Удар оккупанты наносили по жилому кварталу, отметили в ОВА
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook (архив)

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону, есть раненый. Об этом проинформировал в Telegram глава Херсонской военной областной администрации Александр Прокудин.

"Из-за российских обстрелов Херсона пострадала 66-летняя женщина. [...] У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ранение головы. Ей оказали медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает", – написал он.

Прокудин уточнил, что удар оккупанты нанесли по жилому кварталу Херсона.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. От обстрелов регулярно страдают местные жители.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, обстрелы, ранение, Александр Прокудин
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