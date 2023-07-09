Оккупанты снова обстреляли Херсон, пострадала пенсионерка – обладминистрация

"Из-за российских обстрелов Херсона пострадала 66-летняя женщина. [...] У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ранение головы. Ей оказали медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает", – написал он.
Прокудин уточнил, что удар оккупанты нанесли по жилому кварталу Херсона.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. От обстрелов регулярно страдают местные жители.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.