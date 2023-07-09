Оккупанты снова обстреляли Херсон, пострадала пенсионерка – обладминистрация

"Из-за российских обстрелов Херсона пострадала 66-летняя женщина. [...] У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ранение головы. Ей оказали медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает", – написал он.

Прокудин уточнил, что удар оккупанты нанесли по жилому кварталу Херсона.