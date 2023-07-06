Оккупанты днем обстреляли Херсон и область, пострадали пять человек – глава ОВА

"Из-за утреннего обстрела Антоновки пострадала 73-летняя женщина, которая находилась на улице. Врачи оказали ей медицинскую помощь. От госпитализации она отказалась", – говорится в сообщении.

Также в поселке Приозерное 71-летняя женщина и 65-летний мужчина получили тяжелые ранения. Медики борются за их жизнь, отметил глава ОВА.

Также оккупанты обстреляли Херсон. По предварительным данным, пострадали два человека.