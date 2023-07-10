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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области идет выдача помощи от Фонда Рината Ахметова для пострадавших от подрыва Каховской ГЭС

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов Спасение жизней"
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней"
Фото: akhmetovfoundation.org

В Миловской общине в Херсонской области люди продолжают получать продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова. Сразу после подрыва россиянами Каховской ГЭС фонд передал жителям этой общины 2 тысячи продуктовых наборов, сообщили 10 июля в пресс-службе фонда.

"Общество пережило сначала оккупацию, потом постоянные обстрелы российских войск. В июне на эту землю пришло новое испытание. В этой ситуации продукты первой необходимости стали весомой поддержкой для многих семей", – отметили в фонде.

В каждом наборе – продукты, которые долго хранятся: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье.

В общей сложности для жителей Херсонской области, которые были вынуждены эвакуироваться из затопленных районов и районов, пострадавших от последствий подрыва гидроэлектростанции, Фонд Рината Ахметова направил более 10 тысяч продуктовых наборов.

С 2014 года фонд передал жителям Украины 13 млн продуктовых наборов. За это время помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

Контекст:

Ночью 6 июня войска РФ подорвали Каховскую ГЭС. В "Укргидроэнерго" заявили, что станция восстановлению не подлежит. Разрушена дамба Каховского водохранилища, произошел неконтролируемый паводок, затопило тысячи домов – преимущественно в Херсонской области и частично в Николаевской. 

Теги: Херсонская область, продукты, помощь, гуманитарная помощь, Фонд Рината Ахметова, пострадавшие, подрыв Каховской ГЭС
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