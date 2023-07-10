Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Торнадо-С", ранен мирный житель – ОВА

Один из прилетов "Торнадо-С" в Синельниковском районе Днепропетровской области Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Сегодня под вражеский удар попала Межевская община Синельниковского района. Туда прилетело из РСЗО "Торнадо-С". Ранение получил 58-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – написал Лысак.

По данным ОВА, повреждены 12 жилых домов, хозяйственная постройка и три автомобиля.

Лысак добавил, что российские оккупанты с использованием тяжелой артиллерии обстреляли также Марганецкую общину Никопольского района, люди не пострадали.