Оккупанты снова обстреляли Херсон, пострадал мирный житель – обладминистрация

"Из-за российского обстрела Херсона пострадал мирный горожанин. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение", – говорится в сообщении.

"Суспільне" сообщает, что в результате обстрела Херсона 10 июля разрушена крыша одного из частных домов.