Оккупанты снова обстреляли Херсон, пострадал мирный житель – обладминистрация

"Из-за российского обстрела Херсона пострадал мирный горожанин. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение", – говорится в сообщении.
"Суспільне" сообщает, что в результате обстрела Херсона 10 июля разрушена крыша одного из частных домов.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. От обстрелов регулярно страдают местные жители.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.