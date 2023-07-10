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ПРОИСШЕСТВИЯ

Оккупанты снова обстреляли Херсон, пострадал мирный житель – обладминистрация

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"Суспільне" показало снимок после обстрела
"Суспільне" показало снимок после обстрела
Фото: suspilne.media

Российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону, есть раненый. Об этом 10 июля проинформировала в Telegram Херсонская военная областная администрация.

"Из-за российского обстрела Херсона пострадал мирный горожанин. Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение", – говорится в сообщении.

"Суспільне" сообщает, что в результате обстрела Херсона 10 июля разрушена крыша одного из частных домов.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. От обстрелов регулярно страдают местные жители.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсон, обстрелы, ранение, российские оккупанты
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