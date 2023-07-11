В Киевской области из-за падения обломков сбитых Shahed повреждены 12 частных домов и многоэтажка – ОВА

Он отметил, что воздушная тревога в области длилась почти два часа, все цели были сбиты, пострадавших нет.
"В то же время в двух районах Киевской области в результате падения обломков повреждены жилые дома. В частности, 12 частных домов и один многоэтажный. Повреждения незначительные: выбиты окна, двери, иссечены фасады, крыши. Все пострадавшие получат необходимую помощь в ремонте поврежденного жилья. Кроме того, в результате падения обломков в нескольких местах зафиксировано возгорание травяного настила. Пожар ликвидирован", – написал он.
Пресс-служба ГСЧС сообщила в Telegram, что обломки упали в Фастовском и Обуховском районах, и опубликовала фото с мест происшествия.
Оккупанты ночью второй раз с начала июля совершили воздушную атаку на Киев, в этот раз – дронами-камикадзе Shahed. Глава КГВА Сергей Попко сообщил, что все воздушные цели были сбиты.
Глава полиции Киевской области Андрей Небытов проинформировал, что обломки Shahed повредили окна и хозяйственные постройки домовладений в регионе. Пострадавших нет.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ПВО ночью сбила 26 из 28 запущенных оккупантами дронов Shahed.
В Одесской области два дрона попали в админздание припортового объекта. Также из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.