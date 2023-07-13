Украинские военные ночью сбили 20 из 20 дронов Shahed и две из двух запущенных ракет "Калибр" – Воздушные силы

ПВО сбила все дроны-камикадзе и крылатые ракеты, запущенные оккупантами ночью Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Оккупанты атаковали Украину 20 беспилотниками Shahed-136/131 с северо-восточного направления (Курск) и юго-восточного (Приморско-Ахтарск), а также двумя крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря и одной баллистической – "Искандер-М" – из Джанкоя во временно оккупированном Крыму.

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". По поводу последствий пуска ракеты "Искандер-М" информация уточняется", – говорится в сообщении.

Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed. В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. В результате падения обломков повреждены здания, пострадали два человека.

Еще один Shahed сбили в Днепропетровской области.