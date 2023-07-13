Украинские военные ночью сбили 20 из 20 дронов Shahed и две из двух запущенных ракет "Калибр" – Воздушные силы

Оккупанты атаковали Украину 20 беспилотниками Shahed-136/131 с северо-восточного направления (Курск) и юго-восточного (Приморско-Ахтарск), а также двумя крылатыми ракетами "Калибр" из Черного моря и одной баллистической – "Искандер-М" – из Джанкоя во временно оккупированном Крыму.
"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также на разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". По поводу последствий пуска ракеты "Искандер-М" информация уточняется", – говорится в сообщении.
Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed. В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. В результате падения обломков повреждены здания, пострадали два человека.
Еще один Shahed сбили в Днепропетровской области.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.