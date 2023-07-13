Силы обороны ночью сбили над Николаевской областью российскую ракету "Калибр" и четыре дрона Shahed, обломками повреждены 10 частных домов – ОВА

Помимо этого, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.
По словам главы ОВА, в одном из населенных пунктов области обломками ракеты повреждено здание учебного заведения и около 10 частных домов. Пострадавших нет.
Вчера, 12 июля, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в регионе были уничтожены четыре вражеских беспилотника: разведывательный "Орлан-10", ударный БПЛА "Ланцет" и еще два дрона неустановленного типа.
Ким также отметил, что за прошедшие сутки враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.
Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed. В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. В результате падения обломков повреждены здания, пострадали два человека.
Еще один беспилотник врага украинские военные сбили в Днепропетровской области.
Всего, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, силы обороны в ночь на 13 июля сбили 20 Shahed и два "Калибра".
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.