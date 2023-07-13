Силы обороны ночью сбили над Николаевской областью российскую ракету "Калибр" и четыре дрона Shahed, обломками повреждены 10 частных домов – ОВА

Помимо этого, силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области были сбиты четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136/131.

По словам главы ОВА, в одном из населенных пунктов области обломками ракеты повреждено здание учебного заведения и около 10 частных домов. Пострадавших нет.

Вчера, 12 июля, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" в регионе были уничтожены четыре вражеских беспилотника: разведывательный "Орлан-10", ударный БПЛА "Ланцет" и еще два дрона неустановленного типа.

Ким также отметил, что за прошедшие сутки враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Обошлось без пострадавших.

Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed. В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. В результате падения обломков повреждены здания, пострадали два человека.

Еще один беспилотник врага украинские военные сбили в Днепропетровской области.

Всего, по данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, силы обороны в ночь на 13 июля сбили 20 Shahed и два "Калибра".