В Черкасской области ночью оккупанты с помощью Shahed атаковали объект инфраструктуры, пострадали два человека – ОВА

По словам Табурца, в результате атаки противника возник пожар Фото: Ігор Табурець | Начальник Черкаської ОВА / Telegram

"Сложная ночь. Более трех с половиной часов Черкасская область была на тревоге. Враг атаковал нашу область Shahed. Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе", – отметил глава ОВА.

По его словам, в результате атаки противника возник пожар, который уже ликвидирован.

"Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу. Обследование территории продолжается", – добавил Табурец.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Украину, запустив 15 дронов-камикадзе. Силы обороны сбили 11 из них.