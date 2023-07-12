В Черкасской области ночью оккупанты с помощью Shahed атаковали объект инфраструктуры, пострадали два человека – ОВА

"Сложная ночь. Более трех с половиной часов Черкасская область была на тревоге. Враг атаковал нашу область Shahed. Есть попадание в один из объектов нежилой инфраструктуры в Черкасском районе", – отметил глава ОВА.
По его словам, в результате атаки противника возник пожар, который уже ликвидирован.
"Двое пострадавших с ожогами доставлены в больницу. Обследование территории продолжается", – добавил Табурец.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 12 июля российские оккупанты атаковали Украину, запустив 15 дронов-камикадзе. Силы обороны сбили 11 из них.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.