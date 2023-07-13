Над Днепропетровской областью сбили беспилотник – ОВА

"Поздним вечером в небе над областью наши защитники сбили беспилотник агрессора. Защитники, спасибо за круглосуточную стражу и отличную работу", – заявил он.
В целом ночью в области обстрелов не было.
Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed. В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. В результате падения обломков повреждены здания, пострадали два человека.
В мае – июле российские оккупанты стали активнее наносить по Украине массированные ракетные удары и удары с помощью дронов-камикадзе.
Самая массированная ракетная атака в июне была предпринята оккупантами ночью 24 июня. По данным Воздушных сил ВСУ, была сбита 41 российская ракета.
По данным Генштаба ВСУ на 15 июня, за полмесяца российские военные использовали против Украины более 140 ракет различных типов и свыше 250 ударных БПЛА. Силы ПВО уничтожили 74% примененных противником крылатых ракет и почти 60% ударных беспилотных летательных аппаратов оккупантов.