Над Днепропетровской областью сбили беспилотник – ОВА

Лысак сообщил, что ночью российских обстрелов в области не было Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Поздним вечером в небе над областью наши защитники сбили беспилотник агрессора. Защитники, спасибо за круглосуточную стражу и отличную работу", – заявил он.

В целом ночью в области обстрелов не было.

Оккупанты ночью атаковали Украину дронами-камикадзе иранского производства Shahed. В КГВА сообщали, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено около десятка вражеских целей. В результате падения обломков повреждены здания, пострадали два человека.