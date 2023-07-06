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В Киеве появится новый медицинский центр для реабилитации военнослужащих – Кличко

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Виталий Кличко: На базе госпиталя ветеранов войны будет создан медицинский центр по реабилитации и паллиативной помощи на 350 коек
Виталий Кличко: На базе госпиталя ветеранов войны будет создан медицинский центр по реабилитации и паллиативной помощи на 350 коек
Фото: Віталій Кличко / Facebook

На базе Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны в Пуще-Водице после реконструкции будет создан медицинский центр по реабилитации раненых украинских защитников. Об этом сообщил в своем Facebook мэр Киева Виталий Кличко.

"Проверил, как идет капитальный ремонт Киевского городского госпиталя, где создаем городской реабилитационный центр. На базе госпиталя ветеранов войны будет создан медицинский центр для реабилитации и паллиативной помощи на 350 коек. Здесь будут оказывать квалифицированную реабилитационную помощь. Первую очередь ремонта планируем завершить к октябрю этого года", – заявил Кличко.

По его словам, Киевский городской госпиталь принимает на лечение и реабилитацию раненых военнослужащих с июня прошлого года. За это время реабилитацию здесь прошли более 1500 защитников.

"В прошлом году департамент здравоохранения КГГА закупил для центра реабилитационное оборудование. Также провели капитальный ремонт зданий, поврежденных в результате военных действий, и лифтов. Продолжается ремонт помещений на нескольких этажах главного корпуса", – отметил Кличко.

Коммунальное некоммерческое предприятие "Киевский городской клинический госпиталь ветеранов войны" – это 12-этажное здание с комплексом вспомогательных строений. Территория – почти 5 га, добавил мэр.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/pfbid0j59qnm6i94vYA9HKivAV4MkJM7a8muAuWPqLoZYAVQWMJRa3QjVKT2VbcAEy8CLSl

Кличко сообщал, что Киев первым готовится запустить "Электронный кабинет защитника", где военнослужащие и ветераны войны смогут оформить через смартфон около 200 государственных и муниципальных услуг.

Также Кличко обратился к мэрии Берлина по поводу гарантий бесплатного лечения в немецких клиниках тяжелораненых украинских бойцов.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, раненые, реабилитация, лечение, госпиталь, здравоохранение, мэр
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