В Киеве за время карантина COVID-19 переболели более полумиллиона человек – КГГА

В Киеве с начала эпидемии зарегистрировали 519 637 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 Фото: EPA

"В Киеве с начала эпидемии зарегистрировали 519 637 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 38 725 у детей до 17 лет – 19 766 мальчиков и 18 959 девочек. Самый высокий уровень заболеваемости отмечался в левобережных районах города: Деснянском, Дарницком и Днепровском", – отметил Поворозник.

За время пандемии в столице госпитализировали 48 674 больных COVID-19 (9,3% от количества больных). Зарегистрировали 9532 летальных случая (1,8%). Выздоровели – 510 057 больных.

Поворозник также отметил, что за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 11 408 медицинских работников.