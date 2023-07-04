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КИЕВ

В Киеве за время карантина COVID-19 переболели более полумиллиона человек – КГГА

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В Киеве с начала эпидемии зарегистрировали 519 637 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
В Киеве с начала эпидемии зарегистрировали 519 637 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19
Фото: EPA

В Киеве с начала эпидемии зарегистрировали почти 520 тыс. лабораторно подтвержденных случаев острой респираторной болезни COVID-19. Об этом 4 июля сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, его цитирует пресс-служба ведомства.

"В Киеве с начала эпидемии зарегистрировали 519 637 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 38 725 у детей до 17 лет – 19 766 мальчиков и 18 959 девочек. Самый высокий уровень заболеваемости отмечался в левобережных районах города: Деснянском, Дарницком и Днепровском", – отметил Поворозник.

За время пандемии в столице госпитализировали 48 674 больных COVID-19 (9,3% от количества больных). Зарегистрировали 9532 летальных случая (1,8%). Выздоровели – 510 057 больных.

Поворозник также отметил, что за время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 11 408 медицинских работников.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ на 28 июня 2023 года, в Украине подтвердили более 5,5 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло почти 110 тыс. пациентов.

В начале марта в Украине подтвердили наличие штамма коронавируса Omicron XBB.1.5 ("Кракен") в шести областях.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, медицина, КГГА, эпидемия, карантин, госпиталь, болезнь, инфекция, Николай Поворозник, здравоохранение, коронавирус
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