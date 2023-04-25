В Украине уже доступна вакцина от коронавируса для детей от пяти лет – Минздрав

"Детская вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей 12+, уже доступна в Украине", – говорится в сообщении.
Интервал введения между первой и второй дозой прививки составляет минимум 21 день, отметили в Минздраве.
"Чтобы защитить детей 5–11 лет от COVID-19, необходимо взять с собой на вакцинацию свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности одного из родителей или опекуна. Напоминаем, что подписанная декларация с семейным врачом не является обязательной", – объяснили в ведомстве.
По его данным, за последнюю неделю в Украине коронавирусом инфицировались 2 тыс. детей в возрасте до 18 лет, всего с начала пандемии коронавирусной инфекции – более 411 тыс. детей.
"Очень важно защитить детей, особенно с хроническими болезнями, от тяжелого течения или даже смерти от этой болезни", – подчеркнули в Минздраве.
Кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.
До недавних пор привиться могли все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешено введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря 2021 года.
22 декабря того же года Минздрав Украины разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.