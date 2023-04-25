В Украине уже доступна вакцина от коронавируса для детей от пяти лет – Минздрав

В Украине вакцинации от COVID-19 началась в феврале 2021 года Фото: ЕРА

"Детская вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей 12+, уже доступна в Украине", – говорится в сообщении.

Интервал введения между первой и второй дозой прививки составляет минимум 21 день, отметили в Минздраве.

"Чтобы защитить детей 5–11 лет от COVID-19, необходимо взять с собой на вакцинацию свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности одного из родителей или опекуна. Напоминаем, что подписанная декларация с семейным врачом не является обязательной", – объяснили в ведомстве.

По его данным, за последнюю неделю в Украине коронавирусом инфицировались 2 тыс. детей в возрасте до 18 лет, всего с начала пандемии коронавирусной инфекции – более 411 тыс. детей.

"Очень важно защитить детей, особенно с хроническими болезнями, от тяжелого течения или даже смерти от этой болезни", – подчеркнули в Минздраве.