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В Украине уже доступна вакцина от коронавируса для детей от пяти лет – Минздрав

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В Украине вакцинации от COVID-19 началась в феврале 2021 года
В Украине вакцинации от COVID-19 началась в феврале 2021 года
Фото: ЕРА

В Украине началась вакцинация от коронавируса детей в возрасте от пяти лет. Это следует из информации Министерства здравоохранения, опубликованной 25 апреля в Facebook.

"Детская вакцина Comirnaty от Pfizer/BioNTech, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей 12+, уже доступна в Украине", – говорится в сообщении.

Интервал введения между первой и второй дозой прививки составляет минимум 21 день, отметили в Минздраве.

"Чтобы защитить детей 5–11 лет от COVID-19, необходимо взять с собой на вакцинацию свидетельство о рождении ребенка и удостоверение личности одного из родителей или опекуна. Напоминаем, что подписанная декларация с семейным врачом не является обязательной", – объяснили в ведомстве.

По его данным, за последнюю неделю в Украине коронавирусом инфицировались 2 тыс. детей в возрасте до 18 лет, всего с начала пандемии коронавирусной инфекции – более 411 тыс. детей.

"Очень важно защитить детей, особенно с хроническими болезнями, от тяжелого течения или даже смерти от этой болезни", – подчеркнули в Минздраве.

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Контекст:

Кампания по вакцинации от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля 2021 года.

До недавних пор привиться могли все желающие в возрасте от 12 лет. Также в Украине разрешено введение третьей (дополнительной) дозы вакцины от коронавируса людям с тяжелыми заболеваниями, граждане начали ее получать 16 декабря 2021 года.

22 декабря того же года Минздрав Украины разрешил третью ревакцинальную (бустерную) дозу вакцины медикам и работникам домов интернатного типа. 6 января 2022 года Минздрав разрешил бустерную дозу вакцины от коронавируса всем желающим в возрасте от 18 лет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: вакцинация, болезнь, Минздрав, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, родители
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