Ученые считают, что коронавирус мог распространиться от енотообразных собак в Китае – отчет

Специалисты изучили генетическое содержимое мазка, взятого с тележки для перевозки клеток животных в китайском городе Ухань в январе 2020 года.
В отчете говорится, что наряду с генетическими сигнатурами коронавируса мазок содержал большое количество фрагментов генетического материала енотовидных собак. В отчете говорится, что некоторые Covid-положительные мазки, взятые с других предметов и поверхностей на рынке, также содержали больше генетического материала от животных, чем от людей.
Нахождение генетических следов животных там же, где и генетический материал вируса, не доказывает, что сами животные были заражены. Но, по словам некоторых ученых, изучавших отчет, преобладание генетического материала животных позволяет предположить, что виды, способные распространять коронавирус, действительно были переносчиками инфекций на рынке в конце 2019 года. Результаты позволяют предположить, что енотовидная собака была носителем вируса, который произошел от летучих мышей, и передала его людям на рынке.
Тем не менее даже если бы животное было заражено, не ясно, передало ли оно вирус людям. Это можно было бы однозначно определить, взяв мазок непосредственно у животных. Но это было невозможно, так как сразу после начала вспышки рынок был очищен от животных, отмечают ученые.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире, по данным ВОЗ, подтвердили более 758 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло более 6,8 млн человек.
Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2 были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).
В январе 2021 года Ухань посещала группа ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.
В начале пандемии распространялась теория о лабораторном происхождении коронавируса, но в МИД Китая настаивали, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет никаких доказательств.