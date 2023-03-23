Ученые считают, что коронавирус мог распространиться от енотообразных собак в Китае – отчет

Специалисты изучили генетическое содержимое мазка, взятого с тележки для перевозки клеток животных в китайском городе Ухань в январе 2020 года.

В отчете говорится, что наряду с генетическими сигнатурами коронавируса мазок содержал большое количество фрагментов генетического материала енотовидных собак. В отчете говорится, что некоторые Covid-положительные мазки, взятые с других предметов и поверхностей на рынке, также содержали больше генетического материала от животных, чем от людей.

Нахождение генетических следов животных там же, где и генетический материал вируса, не доказывает, что сами животные были заражены. Но, по словам некоторых ученых, изучавших отчет, преобладание генетического материала животных позволяет предположить, что виды, способные распространять коронавирус, действительно были переносчиками инфекций на рынке в конце 2019 года. Результаты позволяют предположить, что енотовидная собака была носителем вируса, который произошел от летучих мышей, и передала его людям на рынке.

Тем не менее даже если бы животное было заражено, не ясно, передало ли оно вирус людям. Это можно было бы однозначно определить, взяв мазок непосредственно у животных. Но это было невозможно, так как сразу после начала вспышки рынок был очищен от животных, отмечают ученые.