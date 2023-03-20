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Байден подписал закон о раскрытии всей возможной информации о происхождении COVID-19

Байден подписал закон о раскрытии данных о коронавирусе
Байден подписал закон о раскрытии данных о коронавирусе
Фото: EPA

Президент США Джо Байден подписал 20 марта закон о происхождении коронавируса. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

"Я разделяю цель Конгресса опубликовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни (COVID–19). В 2021 году я поручил разведывательному сообществу использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается", – говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что миру необходимо разобраться в происхождении COVID-19, чтобы помочь эффективнее предотвращать будущие пандемии. По словам Байдена, его администрация продолжит анализ всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии.

"При реализации этого закона моя администрация рассекретит и предоставит как можно больше этой информации", – говорится в заявлении.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире, по данным ВОЗ, подтвердили более 758 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло более 6,8 млн человек. 

Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом). 

В январе 2021 года Ухань посещала группа ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.

В начале пандемии распространялась теория о лабораторном происхождении коронавируса, но в МИД Китая настаивали, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: США, Джо Байден, закон, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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