Байден подписал закон о раскрытии всей возможной информации о происхождении COVID-19

"Я разделяю цель Конгресса опубликовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни (COVID–19). В 2021 году я поручил разведывательному сообществу использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается", – говорится в заявлении Байдена.
Он отметил, что миру необходимо разобраться в происхождении COVID-19, чтобы помочь эффективнее предотвращать будущие пандемии. По словам Байдена, его администрация продолжит анализ всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии.
"При реализации этого закона моя администрация рассекретит и предоставит как можно больше этой информации", – говорится в заявлении.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С тех пор в мире, по данным ВОЗ, подтвердили более 758 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерло более 6,8 млн человек.
Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов "Хуанань": первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Ученые полагают, что в цепочке передачи вируса SARS-CoV-2, были задействованы летучие мыши, змеи или панголины (в Китае их мясо считается деликатесом).
В январе 2021 года Ухань посещала группа ученых ВОЗ из 13 человек, которые расследовали причины пандемии. В итоге миссия не смогла установить точный источник коронавируса. В отчете, опубликованном в марте, наиболее вероятной версией назвали передачу вируса от летучих мышей или панголинов, но, скорее всего, не напрямую, а через еще какое-то животное. Наименее вероятной – что вирус распространился в результате утечки.
В начале пандемии распространялась теория о лабораторном происхождении коронавируса, но в МИД Китая настаивали, что версия об утечке вируса из лаборатории Уханя не имеет под собой никаких доказательств.