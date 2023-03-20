Байден подписал закон о раскрытии всей возможной информации о происхождении COVID-19

"Я разделяю цель Конгресса опубликовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни (COVID–19). В 2021 году я поручил разведывательному сообществу использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается", – говорится в заявлении Байдена.

Он отметил, что миру необходимо разобраться в происхождении COVID-19, чтобы помочь эффективнее предотвращать будущие пандемии. По словам Байдена, его администрация продолжит анализ всей секретной информации, касающейся происхождения COVID-19, включая возможные связи с Уханьским институтом вирусологии.

"При реализации этого закона моя администрация рассекретит и предоставит как можно больше этой информации", – говорится в заявлении.