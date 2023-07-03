Оккупанты в Лисичанске превратили все больницы в военные госпитали – администрация

По словам Шибико, в городе сейчас большие проблемы с водоснабжением.

"В подземные воды попали яды. Эта вода, которую они (оккупанты) сейчас дают, она сугубо техническая. Ее использовать как питьевую невозможно. Также будет проблема с отоплением. Она была этой зимой... Какие-то буржуйки давали, но это никак не помогло", – сказал он.

Как отметил чиновник, сейчас все больницы Лисичанска были переоснащены в госпитали, где лечатся раненые оккупанты.

"Линия фронта очень близко, там происходят значительные бои, поэтому количество раненых очень велико и у них просто нет ни времени, ни людей, ни лекарств оказывать какие-либо услуги гражданским жителям", – сказал руководитель администрации.

Шибико добавил, что жители Лисичанска в настоящее время фактически лишены доступа к медицине. По его словам, россияне открыли в городе некоторые аптеки, однако цены там завышены, поэтому местные жители не могут приобрести лекарства.

Также глава ГВА рассказал, что в Лисичанске поселилось большое количество российских военных. В городе оккупанты закрыли некоторые кварталы для местных жителей.

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Видео: Телеканал Прямий / YouTube