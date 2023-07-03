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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Лисичанске превратили все больницы в военные госпитали – администрация

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Лисичанск был полностью захвачен россиянами 3 июля 2022 года
Лисичанск был полностью захвачен россиянами 3 июля 2022 года
Фото: lislib.at.ua

Во временно оккупированном Лисичанске Луганской области российские захватчики используют все медицинские учреждения в городе в качестве военных госпиталей для лечения своих солдат. Об этом 2 июля рассказал начальник Лисичанской городской военной администрации Валерий Шибико в эфире телеканала "Прямий".

По словам Шибико, в городе сейчас большие проблемы с водоснабжением.

"В подземные воды попали яды. Эта вода, которую они (оккупанты) сейчас дают, она сугубо техническая. Ее использовать как питьевую невозможно. Также будет проблема с отоплением. Она была этой зимой... Какие-то буржуйки давали, но это никак не помогло", – сказал он.

Как отметил чиновник, сейчас все больницы Лисичанска были переоснащены в госпитали, где лечатся раненые оккупанты.

"Линия фронта очень близко, там происходят значительные бои, поэтому количество раненых очень велико и у них просто нет ни времени, ни людей, ни лекарств оказывать какие-либо услуги гражданским жителям", – сказал руководитель администрации.

Шибико добавил, что жители Лисичанска в настоящее время фактически лишены доступа к медицине. По его словам, россияне открыли в городе некоторые аптеки, однако цены там завышены, поэтому местные жители не могут приобрести лекарства.

Также глава ГВА рассказал, что в Лисичанске поселилось большое количество российских военных. В городе оккупанты закрыли некоторые кварталы для местных жителей.

ВИДЕО
Видео: Телеканал Прямий / YouTube
Контекст:

Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, медицина, война, военные, аптеки, водоснабжение, Лисичанск, больница, лечение, госпиталь, война России против Украины, больницы, российские военные, россияне
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