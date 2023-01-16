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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты практически закрыли на въезд и выезд Рубежное и Лисичанск – ОВА

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В Луганской области множество разрушений после российских обстрелов
В Луганской области множество разрушений после российских обстрелов
Фото: EPA

Российские оккупанты распространяют фейк о восстановлении многоэтажек в Луганской области, а тем временем закрыли на въезд и выезд Рубежное и Лисичанск. Об этом сообщили 16 января в Луганской ОВА.

По информации пресс-службы ОВА, российские оккупанты распространяют информацию о том, что якобы уже восстановлены 320 многоэтажек в Луганской области, без уточнений, где именно.

"Пропаганда России действует... Луганчане так и не нашли, где в регионе на протяжении 2022 года восстановлено 320 многоквартирных жилых домов. Разрушены россиянами сотни многоэтажек – где вы видели восстановленные?" – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно заявлениям России, якобы продолжаются "восстановительные работы" еще на 2829 объектах, из которых 79 – в Северодонецке и близлежащих городах.

Также в ОВА подчеркнули, что враг продолжает рассказывать истории о на самом деле не существующих компенсациях за утраченное жилье.

"Показательно для российского ТВ, их в Северодонецке нескольким лицам выдали. Другим, кому удалось разорвать круг бюрократии, – только сертификат на получение жилья. Куда с ним дальше идти – не указали... На днях стало ясно, что не в Рубежное и не в Лисичанск. Потому что туда не пустят – эти города россияне закрыли на въезд и выезд. Пропускают только по местной регистрации", – отметили в ОВА.

Контекст:

Оккупанты захватили почти всю территорию Луганской области. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля 2022 года.

"Когда мы деоккупируем Северодонецк и Рубежное, мы ужаснемся. То, что мы увидим, когда зайдем в эти города, – еще раз разобьет сердца, потому что это хуже Припяти. Это когда ощущение хоть какой-то жизни там вообще отсутствует", – писал в ноябре глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. 

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Теги: Луганская область, пропаганда, Лисичанск, Рубежное, Луганская ОГА, жилье, война России против Украины, фейк, разрушения, компенсация, российские оккупанты, восстановление
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