Оккупанты практически закрыли на въезд и выезд Рубежное и Лисичанск – ОВА

По информации пресс-службы ОВА, российские оккупанты распространяют информацию о том, что якобы уже восстановлены 320 многоэтажек в Луганской области, без уточнений, где именно.

"Пропаганда России действует... Луганчане так и не нашли, где в регионе на протяжении 2022 года восстановлено 320 многоквартирных жилых домов. Разрушены россиянами сотни многоэтажек – где вы видели восстановленные?" – говорится в сообщении.

Кроме того, согласно заявлениям России, якобы продолжаются "восстановительные работы" еще на 2829 объектах, из которых 79 – в Северодонецке и близлежащих городах.

Также в ОВА подчеркнули, что враг продолжает рассказывать истории о на самом деле не существующих компенсациях за утраченное жилье.

"Показательно для российского ТВ, их в Северодонецке нескольким лицам выдали. Другим, кому удалось разорвать круг бюрократии, – только сертификат на получение жилья. Куда с ним дальше идти – не указали... На днях стало ясно, что не в Рубежное и не в Лисичанск. Потому что туда не пустят – эти города россияне закрыли на въезд и выезд. Пропускают только по местной регистрации", – отметили в ОВА.