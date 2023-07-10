Депутаты от УДАРа выгнали с совещания экс-главу Деснянской РГА Ратникова: после увольнения он продолжает руководить районом – Белоцерковец

"Уволенный президентом за гибель людей под закрытым убежищем глава Деснянской РГА, "слуга народа" Дмитрий Ратников до сих пор руководит районом! Несмотря на громкое увольнение, он собирает бывших подчиненных, проводит совещания, принимает какие-либо решения. Увидел это сегодня своими глазами, когда попал на совещание по убежищам под председательством Ратникова. Еще раз: уволенный за провал с убежищами "слуга народа" проводит совещания чиновников на тему убежищ!" – сообщил Белоцерковец.
Он подчеркнул, что решения на совещаниях, которые проводит Ратников, принимаются фактически посторонним лицом.
"Он должен отвечать за гибель людей, а не диктовать сотрудникам РГА, что им делать. У меня вопрос: в каком статусе Ратников сейчас проводит совещания в РГА? Кто будет нести ответственность за решения, которые будут приняты на этих совещаниях? Ведь от этих решений зависит в том числе дальнейшая безопасность киевлян. А они принимаются посторонним лицом, которое уволено за неспособность организовать работу укрытий", – заявил Белоцерковец.
В ночь на 1 июня в результате ракетной атаки в нескольких районах Киева упали обломки ракет. Ранения получили 16 человек. Возле поликлиники в Деснянском районе погибли три человека (среди них девятилетняя девочка), которые пришли в укрытие, но не смогли в него попасть.
Супруг одной из погибших рассказал, что обломки упали в то время, когда он искал охранника поликлиники, чтобы тот открыл бомбоубежище. Полиция начала расследование обстоятельств произошедшего.
Задержали охранника поликлиники и трех должностных лиц. 2 июня им сообщили о подозрении: чиновникам – в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, охраннику – в оставлении в опасности, повлекшем смерть.
Кличко обратился в Кабинет Министров и предложил отстранить от исполнения обязанностей главу Деснянской РГА. Мэр заявил, что ответственность за работу укрытий несут руководители учреждений, где расположены эти укрытия, а также главы районов.
30 июня президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Дмитрия Ратникова с должности главы Деснянской РГА.