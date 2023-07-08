КГВА временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог

Решение КГГА связано с проблемами с "экстренными оповещениями" Фото: depositphotos.com

Такое решение было принято из-за проблем с "экстренными оповещениями".

"Просим отнестись с пониманием. Следите за сообщениями о тревогах в приложении "Киев цифровой", – говорится в сообщении.

Перед объявлением КГВА многие пользователи соцсетей жаловались на оповещение.

"Чуть сердце не остановилось. Кроме привычного оповещения о тревоге, какое-то новое со страшной музыкой и просьбой пройти в укрытие", – пишет пользовательница Татьяна Прыскока.

"После нового оповещения о воздушных тревогах SMM-щик производителя валерьянки, похоже, поставил на все деньги рекламу", – шутит Артем Захарченко.