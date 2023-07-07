Кличко обратился к премьер-министру за разъяснениями о требованиях к модульным убежищам

"В Киеве проводят комплекс мер по расширения фонда защитных сооружений. На сегодня есть потребность в изготовлении БВЗСГЗ модульного типа, которые можно было бы оперативно установить на местности и которые обеспечат снижение риска комбинированного поражения населения от обломков ракет и барражирующих боеприпасов. В связи с этим городская власть Киева просит дать разъяснения, а также критерии и требования к защитным сооружениям модульного типа, защищающим от обломков ракет, а также условия их взятия на учет в фонд защитных сооружений гражданской защиты. Соответствующее письмо сегодня подписано и направлено главе правительства", – говорится в сообщении КГГА.

В ведомстве отмечают, что такие сооружения модульного типа можно оперативно устанавливать на местности для защиты населения от обломков ракет и барражирующих боеприпасов. Столица планирует закупить и установить более 200 таких сооружений. Прежде всего – в спальных районах города.

Также в столице наращивается количество простейших укрытий за счет подземного пространства, а также капремонта и дооснащения существующих убежищ, сообщают в КГГА.